Edirne Valisi Yunus Sezer İpsala'da ziyaretlerde bulundu
Edirne Valisi Yunus Sezer, İpsala'da Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Cemal Deniz ve Ahmet Köprü'yü ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve vatandaşların görüş ve taleplerini dinledi.
Edirne Valisi Yunus Sezer, İpsala'da ziyaretlerde bulundu.
Programına Belediye Başkanı Mehmet Kerman'ı ziyaret ederek başlayan Sezer, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
İlçeye bağlı Esetçe beldesini de ziyaret eden Sezer, Belediye Başkanı Cemal Deniz'le bir araya geldi.
Sezer, programı kapsamında Yenikarpuzlu Belediye Başkanı Ahmet Köprü'yü de ziyaret etti.
Ziyaretlerinde vatandaşlarla da bir araya gelen Sezer, görüş ve talepleri dinledi.