Edirne Valisi Yunus Sezer, Göç İdaresi ve Geri Gönderme Merkezi'ni Ziyaret Etti
Edirne Valisi Yunus Sezer, Göç İdaresi Müdürlüğü ve Geri Gönderme Merkezi'nde incelemelerde bulunarak, 2024 yılı değerlendirmesi için yetkililerle bir toplantı gerçekleştirdi.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Geri Gönderme Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Ziyaret sırasında mevcut durum ve genel işleyiş hakkında ayrıntılı bilgi alan Sezer, 2024 yılı değerlendirmesi kapsamında İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, Geri Gönderme Merkezi Müdürü Ersin Öztürk ve Grup Başkanlarıyla toplantı gerçekleştirdi.
Toplantıda Göç İdaresinin yıl boyunca yürüttüğü faaliyetler ele alındı.
Ziyaret, Geri Gönderme Merkezindeki incelemelerin ardından sona erdi.