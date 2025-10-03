Edirne Valisi Yunus Sezer, Gastronomi Festivali Şeflerini Kabul Etti

Edirne Valisi Yunus Sezer, Topraktan Sofraya Gastronomi Festivali'nde görev yapan şefleri kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, ziyarette, coğrafi İşaretli İpsala pirinci temasıyla düzenlenen Topraktan Sofraya Gastronomi Festivali'ne destek veren şeflere katkılarından dolayı teşekkür etti.

Şefler de Edirne'ye katkı sunmaya devam edeceklerini kaydetti.