Edirne Valisi Yunus Sezer, eşiyle koruma altındaki çocuklara kahvaltıda eşlik etti

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Edirne Valisi Yunus Sezer, eşi Canan Sezer ile birlikte devlet koruması altındaki çocuklarla kahvaltı programında bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sezer ve eşi Canan Sezer, kahvaltı programında çocuklarla yakından ilgilenerek sohbet etti.

Çocuklarla aynı sofrayı paylaşan Sezer çifti, onların mutluluğuna ortak oldu.

Samimi bir ortamda gerçekleşen programda çocuklar keyifli vakit geçirdi.

Kaynak: AA