Haberler

Vali Sezer'den Babalar Günü Mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Valisi Yunus Sezer, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Sezer mesajında, babaların sevgiyle yol gösteren, fedakarlıkla ailesini koruyup kollayan ve evlatlarının geleceği için her türlü zorluğu göğüsleyen kişiler olduğunu belirtti.

Babaların aile yapısının en güçlü dayanaklarından biri olduğunu ifade eden Sezer, "Babalarımız, sabrın, sorumluluğun ve karşılıksız sevginin en güzel temsilcileridir." ifadelerini kullandı.

Babaların hayatın her aşamasında tecrübeleriyle yol gösterdiğini aktaran Sezer, "Evlatlarının mutluluğunu kendi mutluluğu bilen babalarımız, güçlü toplumların ve sağlam ailelerin temel taşlarıdır. Onların emeği, alın teri ve fedakarlıkları sayesinde nesiller yetişmekte, değerlerimiz geleceğe taşınmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Sezer, başta şehitlerin emanetleri olan kıymetli babalar ile gazilerin babaları olmak üzere, evlatları ve aileleri için ömür boyu fedakarlık gösteren tüm babalara şükranlarını sunduğunu belirtti.

Vefat eden babaları rahmet ve minnetle andığını kaydeden Sezer, tüm babaların günlerini kutladı.

Kaynak: AA / Semay Ezgi Özçetin
19 Mart'tan beri aranıyordu! Aysel Yıldırım cinayete kurban gitmiş

94 gündür aranan Aysel Yıldırım'dan kahreden haber
5 dolarla oturdu, 10 milyon dolarla kalktı

5 dolarla geldi, üç dakikada milyoner oldu
Melis Sezen tatilde! Bikinili pozlarına yorum yağdı

Ünlü oyuncu tatilde! Bikinili pozlarına resmen yorum yağdı
Adapazarı'nda sokakta vurduğu husumetlisine kemeriyle turnike yaptı; O anlar kamerada

Sokak ortasında husumetlisini vurdu! Ölmesin diye turnike yaptı
Genç polis kalbine yenildi, hamile eşi gözyaşlarına boğuldu

Karnında bebeğiyle hayatının en büyük acısını yaşadı
İran'dan 6 hafta sonra bir ilk! Harg Adası'ndan ham petrol ihracatı başladı

İran'dan 6 hafta sonra bir ilk
Trump'tan skandal Ukrayna çıkışı: Kadınları hariç hayranı değilim

Ukrayna için söyledikleri savaş çıkarır! Kadınları hariç...

Curaçao'dan tarihi puan! 15 kurtarış yaparak ülkesine bir ilki yaşattı

Sizler uyurken tam 15 kurtarış yaptı, ülkesine ilk kez puan kazandırdı