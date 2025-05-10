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Edirne Valisi Yunus Sezer'den Anneler Günü mesajı

Edirne Valisi Yunus Sezer'den Anneler Günü mesajı
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Edirne Valisi Yunus Sezer, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sezer, mesajında, hayatlarını çocuklarına adayan annelerin karşılıksız sevginin ve eşsiz hoşgörünün yegane temsilcileri olduğunu belirtti.

Aile ve toplum hayatının temel taşı olan annelerin gelecek nesillerin yetiştirilmesinde her zaman büyük bir sorumluluk üstlendiğini belirten Sezer, şunları kaydetti:

"Bizler, cennetin annelerin ayakları altında olduğuna inanan, 'ana gibi yar olmaz' atasözü ile, anneye hürmeti esas alan, anneliği dünyanın en müstesna mertebesi olarak gören kültür ve geleneğin temsilcileriyiz. En çaresiz zamanlarımızda bile bizleri umuda ulaştırabilecek en güvenli köprü yine onların omuzları, onların varlığı ve desteğidir. Bu sebeple hepimiz çok iyi biliyoruz ki annelerimizin hakkı ödenmez. Bizlerden hiçbir şeyi esirgemeyen fedakar annelerimiz yılın sadece bir gününde değil, her gününde hürmet edilerek hatırlanmalı ve gönülleri kazanılmalıdır. Bizler de bu güzel şehrimizde başta şehit ve gazilerimizin anneleri olmak üzere huzurevleri ile bakımevlerindeki büyüklerimize, bir evlatları olarak yanlarında olduğumuzu hissettirmeye çalışıyoruz."

Sezer, kadına şiddetin olmadığı, sevgi ve hoşgörünün hakim olduğu bir dünyada, başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin gününü kutladı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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