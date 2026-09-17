Edirne Valisi Yunus Sezer'den 5'inci Kolordu Komutanı Ala'ya ziyaret

Edirne Valisi Yunus Sezer'den 5'inci Kolordu Komutanı Ala'ya ziyaretGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Edirne Valisi Yunus Sezer, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve Kırklareli Valisi Uğur Turan, 5'inci Kolordu Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala'ya iadeyi ziyarette bulundu.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve Kırklareli Valisi Uğur Turan, 5'inci Kolordu Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala'ya iadeyi ziyarette bulundu.
Valiler Sezer, Soytürk ve Turan, 5'inci Kolordu Komutanlığında Tümgeneral Ala tarafından karşılandı.
Ziyarette bir süre görüşen valiler ile Ala, çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundu.
Ziyaret, günün anısına fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.
Kaynak: AA