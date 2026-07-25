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Edirne Valisi Yunus Sezer, Çokalca Camisi'ndeki restorasyonu inceledi

Edirne Valisi Yunus Sezer, Çokalca Camisi'ndeki restorasyonu inceledi
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Edirne Valisi Yunus Sezer, Çokalca Camisi'ndeki restorasyon çalışmalarını inceledi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Çokalca Camisi'ndeki restorasyon çalışmalarını inceledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Sezer, Nişancıpaşa Mahallesi'ndeki Osmanlı eseri camide devam eden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Günümüze sadece yıkık duvarı ulaşan camideki çalışmaların sürdüğünü belirten Sezer, restorasyonun çevre düzenlemesinin ardından tamamlanacağını kaydetti.

Sezer'e incelemelerinde Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci ile Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç eşlik etti.

Kaynak: AA
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