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Edirne Valisi Sezer, Muhtarlar Günü'nde muhtarlarla iş birliğini vurguladı

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Edirne Valisi Yunus Sezer, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Sezer, muhtarların kamu hizmetlerinde ve vatandaşla devlet arasında güçlü bağ kurmada önemli sorumluluk üstlendiğini belirterek Edirne'de muhtarlarla yakın iş birliği içinde çalıştıklarını vurguladı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Sezer, mesajında, muhtarların vatandaşların talep ve beklentilerini yakından takip eden, mahalle ve köylerin ihtiyaçlarını yerinde tespit eden, devlet ile vatandaşlar arasında güvene dayalı güçlü bağ kuran yerel yönetim anlayışının vazgeçilmez temsilcileri olduğunu belirtti.

Muhtarların kamu hizmetlerinin etkin yürütülmesinde önemli sorumluluk üstlendiğini belirten Sezer, mesajında şunları kaydetti:

"Büyük bir özveriyle görev yapan muhtarlarımız kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesinde, yaşanan sorunların çözümünde, toplumsal dayanışmanın güçlenmesinde ve vatandaşlarımızın sesinin ilgili kurumlara ulaştırılmasında önemli bir sorumluluk üstlenmektedir. Bizler de Edirne'mizin her köşesinde, köy ve mahallelerimizin ihtiyaçlarına en doğru çözümleri üretmek, hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek ve şehrimizi her alanda daha ileriye taşımak için muhtarlarımızla yakın iş birliği içerisinde çalışıyoruz."

Edirne'nin her köşesinde, köy ve mahallelerin ihtiyaçlarına en doğru çözümleri üretmek için muhtarlar ile yakın iş birliği içerisinde çalıştıklarını belirten Sezer, "Bu duygu ve düşüncelerle, görevlerini büyük bir sorumluluk bilinci ve özveriyle yerine getiren, vatandaşlarımıza hizmeti her şeyin üzerinde tutan tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, kendilerine ve ailelerine sağlık, huzur ve mutluluk, görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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