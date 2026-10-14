Edirne Valisi Sezer, Lalapaşa Kaymakamı Çolak'ı ziyaret edip başarılar diledi

Edirne Valisi Sezer, Lalapaşa Kaymakamı Çolak'ı ziyaret edip başarılar dilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Valisi Yunus Sezer, İçişleri Bakanlığı oluruyla Lalapaşa Kaymakamlığı görevine getirilen Mustafa Çolak'ı ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Ziyarette ilçede yürütülecek kamu hizmetleri değerlendirildi; Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci de yer aldı.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Lalapaşa Kaymakamı olarak görevlendirilen Mustafa Çolak'ı ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.
İçişleri Bakanlığının oluru ile Lalapaşa Kaymakamlığı görevine getirilen Mustafa Çolak'ı makamında ziyaret eden Vali Sezer, Çolak'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Ziyarette, ilçede yürütülecek kamu hizmetleri ve vatandaşlara sunulacak hizmetlerin etkin şekilde sürdürülmesinin önemine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
Vali Sezer, Kaymakam Çolak'a görevinde başarılar dileyerek yeni görevinde kolaylıklar temenni etti.
Ziyarette Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci de yer aldı.