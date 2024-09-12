Edirne Valisi Sezer, Jandarma Komutanı ve Tugay Komutanını ziyaret etti

Edirne Valisi Yunus Sezer, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Kasım Ermiş ve 9'uncu Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Barış Sarp'ı ziyaret etti.

Komutanlık girişinde şeref defterini imzalayan Vali Sezer, göreve yeni gelen Albay Ermiş'e başarı diledi.

Vali Sezer, Ermiş'ten yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Sezer, 9'uncu Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Barış Sarp'ı da ziyaret ederek kent genelinde yapılan çalışmaları değerlendirdi.