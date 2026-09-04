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Edirne Valisi huzurevi sakinleriyle piknikte buluştu

Edirne Valisi huzurevi sakinleriyle piknikte buluştu
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Edirne Valisi Yunus Sezer, huzurevi sakinleriyle Musabeyli Mesire Alanı'nda düzenlenen piknik programında bir araya geldi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, huzurevi sakinleriyle Musabeyli Mesire Alanı'nda düzenlenen piknik programında bir araya geldi.

Sezer, programda huzurevi sakinleriyle yakından ilgilenerek sohbet etti.

Büyüklerle bir süre vakit geçiren Sezer, onların talep ve görüşlerini dinledi. Huzurevi sakinleri de piknikte müzik eşliğinde eğlenceli vakit geçirdi.

Program, çeşitli etkinliklerin ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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