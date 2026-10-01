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Edirne Valisi Sezer, eşiyle Dünya Yaşlılar Günü'nde yaşlılara ev ziyareti yaptı

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Edirne Valisi Yunus Sezer, eşiyle 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla kentte yaşayan yaşlıları evlerinde ziyaret etti. Yaşlılarla sohbet eden Sezer, onlara sağlık, huzur ve mutluluk diledi; yaşlıların toplumun en değerli hazineleri arasında yer aldığını ifade etti.

Edirne Valisi Yunus Sezer, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla kentte yaşayan yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

Sezer, eşi Canan Sezer ile Umurbey Mahallesi'nde yaşayan 76 yaşındaki Zeynep İbişoğlu ve 80 yaşındaki eşi İbrahim İbişoğlu'nu ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Vali Sezer ve eşi daha sonra Meydan Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki İsmail Duval ve ailesini ziyaret etti.

Sezer, ziyaret kapsamında 80 yaşındaki Sebahat Akar'ı da evinde ziyaret ederek Dünya Yaşlılar Günü'nü kutladı.

Ziyaretlerde yaşlılarla sohbet eden Sezer, kendilerine sağlık, huzur ve mutluluk dolu yıllar diledi.

Sezer, büyüklerin hayat tecrübeleri, güzel sözleri ve kıymetli hatıralarıyla topluma ışık tuttuğunu belirterek, yaşlıların toplumun en değerli hazineleri arasında yer aldığını ifade etti.

Kaynak: AA
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