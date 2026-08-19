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Vali Sezer, Demirhanlı Havaalanı'nda İncelemelerde Bulundu

Vali Sezer, Demirhanlı Havaalanı'nda İncelemelerde Bulundu
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Edirne Valisi Yunus Sezer, Demirhanlı Havaalanı'nda incelemelerde bulunarak, havaalanının yeniden eğitim uçuşlarına ve havacılık faaliyetlerine kazandırılması için yapılabilecek çalışmaları değerlendirdi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Demirhanlı Havaalanı'nda incelemede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Sezer, Demirhanlı köyünde bulunan Demirhanlı Havaalanı'nda inceleme gerçekleştirdi.

Vali Sezer, Demirhanlı Havaalanı'nın yeniden eğitim uçuşlarına ve farklı havacılık faaliyetlerine kazandırılması amacıyla yapılabilecek çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA
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