Haberler

Edirne Valiliği: Taşkın riski beklenmiyor

Edirne Valiliği: Taşkın riski beklenmiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Valiliği, son yağışlar ve Bulgaristan'daki barajlardan su bırakılmasıyla birlikte nehirlerdeki su seviyesinin arttığını, ancak bunun taşkın riski oluşturmayacağını açıkladı.

EDİRNE Valiliği, son yağışlar ve Bulgaristan'daki barajlardan su bırakılmasıyla birlikte nehirlerdeki su seviyesinin artmasının taşkın riski yaratmayacağını açıkladı.

Bulgaristan'da son yağışlar ve karların erimesiyle Edirne'de barajlardaki su seviyelerinde artış yaşandı. Meriç Nehri'nin debisi 540 metreküp/saniye, Tunca Nehri'nin debisi 22 metreküp/saniyeye, Arda Nehri'nin Bulgaristan'ın Ivaylovgrad kesiminde ise kırmızı seviye olan 792 metreküp/saniyeye yükseldi.

Edirne Valiliği, taşkın riski üzerine yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Bulgaristan nehir havzalarında 5 Şubat 2026 (dün) 30 mm ve 6 Şubat 2026 (bugün) 25 mm yağmur ve ardından kar erimeleriyle birlikte bugün sabah saatlerinden itibaren ilimizdeki nehir su seviyelerinde yükselmeler meydana gelmiştir. Arda Nehri'nde ilimize en yakın Ivaylovgrad barajından atılan su seviyesindeki artış ivmesi düşmeye başlamış olup, su miktarındaki yükselmenin bir müddet daha artacağı öngörülmektedir. Konuyla ilgili yetkili kurumlarımız, Bulgaristan tarafı ile irtibat halinde olup, nehir suyu seviyeleri 24 saat esasıyla anlık ve online erişimle takip edilmektedir. 3 nehrin buluştuğu Edirne'de beklenen su miktarının bir taşkın riski yaratmayacağı beklenilmektedir. Bilgilerinize duyurulur" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Umman'daki ABD-İran zirvesi sona erdi! İşte ilk açıklama

8 ay sonra masaya oturdular, ilk açıklama İran tarafından geldi
Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek'e dev operasyon

Ünlülerin toplandığı mekana dev operasyon! Gizli ortağı o isim çıktı
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde bir binayı havaya uçurdu

Ağır bombalarla vurdular! İsrail ordusu, binayı yerle bir etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İBB kreşinde istismar iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı

İBB kreşinde istismar iddiasında utanç verici görüntüler ortaya çıktı
Süper Lig ekibi durdu durdu son gün 4 bomba birden patlattı

Süper Lig ekibi durdu durdu son gün 4 bomba birden patlattı
İstanbul'un orta yerinde banka soygunu! Çaldığı para 'değer miydi' dedirtti

İstanbul'un orta yerinde banka soygunu! Çaldığı 'değer miydi' dedirtti
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç
İBB kreşinde istismar iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı

İBB kreşinde istismar iddiasında utanç verici görüntüler ortaya çıktı
Maliyeti açıklandı! Agbadou resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş bombayı transferin son gününde patlattı! İşte maliyeti
Murat Övüç için istenen ceza belli oldu! İddianamedeki ifadeler dikkat çekti

İddianamede dikkat çeken ifade! Cinsel kimliği böyle tanımlandı