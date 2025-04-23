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Edirne Valiliği: İstanbul'daki Depremde Herhangi Bir Sorun Yok
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Edirne Valiliği, İstanbul Silivri'de meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından kentte herhangi bir ihbar ve sorun olmadığını duyurdu. Valilik, etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Edirne Valiliği, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından kentte herhangi bir ihbar ve sorun olmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Silivri'de yaşanan depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İlimiz genelinde depreme bağlı olarak herhangi bir ihbar ve sorun olmamakla birlikte Afet ve Acil Durum Kurulu acil ve hazır şekilde toplanmıştır."

Kaynak: AA / Salih Baran - Güncel
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