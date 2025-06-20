Kalp krizi geçiren Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar hayatını kaybetti
Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan Beypınar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar 59 yaşında, kalp krizi geçirmesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar, bu akşam saatlerinde rahatsızlanarak Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Beypınar, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Beypınar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
EDİRNE VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
Edirne Valiliği, Beypınar'ın ölümünün ardından başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, "Kıymetli meslek büyüğümüz, abimiz, Vali Yardımcımız Erdoğan Beypınar'ı ani bir kalp krizi sonucu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kıymetli büyüğümüze Allah'tan rahmet ailesine, yakınlarına, sevenlerine sabırlar diliyoruz. Mekanı cennet olsun" ifadeleri kullanıldı.