Uzunköprü'de sağanak; yollar göle döndü

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde sağanak nedeniyle yollar göle döndü, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Uzunköprü'de etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle dönerken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Ana yollarda trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, saçak altlarına ve pasaj girişlerine sığındı. Bazı evlerin bahçelerini su bastı. Belediye ekipleri suların tahliyesi için çalışma başlattı. Yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı