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Edirne Uzunköprü'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

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Edirne Uzunköprü'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde dün akşam aynı maden şirketinde çalışan kişiler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Ağır yaralı Edirne'deki hastaneye sevk edilirken şüpheli, Çavuşlu köyünde yakalanıp gözaltına alındı; soruşturma sürüyor.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Halise Hatun Mahallesi Hastane Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; aynı maden şirketinde çalışan M.G. (52) ve R.K. (39) ile B.G. (36) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda M.G., R.K. ve B.G.'yi bıçakla yaralayıp kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbinden ve çenesinden yaralanan R.K., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. R.K.'nin cansız bedeni, otopsi için hastane morguna konuldu. Hayati tehlikesi bulunan B.G. ise ilk müdahalesinin ardından Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri, şüpheli M.G.'yi, ilçeye bağlı Çavuşlu köyünde yakalayıp gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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