Haberler

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde 19 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de güvenlik güçleri, 10 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit ederken, Kırklareli ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda ise 9 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından ilgili göç idaresine gönderildi.

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 10 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.

Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kırklareli ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda da 9 düzensiz göçmen yakalandı.

İran ve Pakistan uyruklu düzensiz göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi ile İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
Suriyelilere ücretsiz sağlık hizmeti sona eriyor

Yeni yılda eşitleniyoruz! Suriyelilere o hizmet artık ücretli
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kilo alma deneyi yapan Influencer hayatını kaybetti

Yaptığı akıl almaz deney, fenomeni uykuda ölüme götürdü
Fransa bu olayla çalkalandı! İş görüşmesine gelen yüzlerce kadına mide bulandıran tuzak

İş görüşmesine gelen yüzlerce kadına mide bulandıran tuzak
Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu

Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu
Mehmet Ağar'la aynı masada görüntülenen başsavcı Yargıtay'a atandı

Mehmet Ağar'la aynı masada görüntülenen başsavcının görev yeri değişti
Kilo alma deneyi yapan Influencer hayatını kaybetti

Yaptığı akıl almaz deney, fenomeni uykuda ölüme götürdü
Akaryakıta gece yarısı çifte indirim

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Gece yarısı çifte indirim geldi
Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci

Tüyler ürperten görüntüler! Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci
Mansur Yavaş'ın suç duyurusuna Osman Gökçek'ten jet yanıt

Mansur Yavaş'ın hamlesi sonrası ilk açıklama geldi
Yer: İstanbul! Düğün salonunda gizli kamera skandalı

Kadınlar buldu! İstanbul'daki düğün salonunda gizli kamera skandalı
Rıdvan Dilmen, ''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fenerbahçe'nin yıldızını açıkladı

''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fener'in yıldızını açıkladı
5 yıl hapsi istenen CZN Burak hakkında mahkeme kararını verdi

5 yıl hapsi isteniyordu! CZN Burak hakkında karar çıktı
Bakan Yerlikaya duyurdu: 3'ü kırmızı bültenle aranan 8 suçlu Türkiye'ye getirildi

3'ü kırmızı bültenle aranan 8 suçlu Türkiye'ye getirildi
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i sürprize izin vermedi

Avrupa'da tarih yazıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.