Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde 19 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Edirne'de güvenlik güçleri, 10 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit ederken, Kırklareli ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda ise 9 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından ilgili göç idaresine gönderildi.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 10 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Kırklareli ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda da 9 düzensiz göçmen yakalandı.
İran ve Pakistan uyruklu düzensiz göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi ile İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel