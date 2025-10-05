Haberler

Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Sera Projesini İnceledi

Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Sera Projesini İnceledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Sera Kurulumu Projesi kapsamında Hıdırağa köyünde incelemelerde bulundu. Köse, kurulan seraların üreticilere verimli ve sürdürülebilir üretim imkanı sunduğunu vurguladı ve çiftçilerle bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Sera Kurulumu Projesi kapsamında incelemelerde bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Köse, Hıdırağa köyünde Şirin Uysal'a ait serayı inceledi ve sera çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Köse, kurulan seraların üreticilere daha verimli ve sürdürülebilir üretim imkanı sunduğunu belirterek, projenin bölgedeki tarımsal üretime önemli katkılar sağladığını kaydetti.

Köse, üreticilerle bir araya geldi

Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, çiftçilerle bir araya geldi.

İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, "Cuma buluşmaları" kapsamında Hıdırağa köyünde üreticilerle bir araya geldi, muhtar Seçkin Sütcan'dan köy hakkında bilgi aldı.

Üreticilerin talep ve önerilerini de dinleyen Köse, üretim planlaması, tarımsal desteklemeler, çiftçi kayıt sistemi başvuruları, genel tarım sayımı, tarım alanında yangın önlemleri ve anız yakılmasının önlenmesi konularında bilgi verdi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
Elektrik faturasında yeni dönem başlıyor

Elektrik faturasında yeni dönem! Sistem resmen devreye giriyor
Suriye'de Esad'ın devrilmesinden sonra ilk seçim! Binler sandık başına gidiyor

Tarihi kare! Türkiye'nin yanı başında bir ilk yaşanıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cübbeli Ahmet Hoca resmen öfke kustu: Şerefsizler, dinleyin!

Cübbeli Ahmet Hoca resmen öfke kustu: Şerefsizler, dinleyin!
Araç kiralama devi resmen satıldı

Türkiye'nin araç kiralama devi resmen satıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.