Edirne Tarım Müdürü Üreticilerle Buluştu

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Büyükdöllük köyünde üreticilerle bir araya geldi.

"Cuma Buluşmaları" kapsamında gerçekleştirilen ziyarette Bayazıt, köy kahvehanesinde bir araya geldiği üreticilerle sohbet etti, soruları yanıtladı.

Bayazıt toplantıda, tarımsal üretim planlaması, yeni destekleme modeli ve buğday yetiştiriciliği konularında bilgilendirmede bulundu.

Köy ziyaretlerinin süreceği belirtildi.

Özcan, Fenerbahçeliler Derneği yemeğine katıldı

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Keşan Fenerbahçeliler Derneğince düzenlenen yemeğe katıldı.

Dernek üyeleriyle sohbet eden Özcan, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Özcan, dernek üyeleriyle keyifli bir programda bir araya geldiklerini belirterek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.