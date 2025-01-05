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Edirne Tarım Müdürü Üreticilerle Buluştu

Edirne Tarım Müdürü Üreticilerle Buluştu
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Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Büyükdöllük köyünde üreticilere tarımsal üretim planlaması ve yeni destekleme modeli hakkında bilgilendirmede bulundu. Köy ziyaretlerinin devam edeceği belirtildi.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Büyükdöllük köyünde üreticilerle bir araya geldi.

"Cuma Buluşmaları" kapsamında gerçekleştirilen ziyarette Bayazıt, köy kahvehanesinde bir araya geldiği üreticilerle sohbet etti, soruları yanıtladı.

Bayazıt toplantıda, tarımsal üretim planlaması, yeni destekleme modeli ve buğday yetiştiriciliği konularında bilgilendirmede bulundu.

Köy ziyaretlerinin süreceği belirtildi.

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Kaynak: AA / Ömer Çakıcı - Güncel
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