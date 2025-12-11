Haberler

Edirne Tapu Müdürlüğünde işlem yaptıranlara fidan hediye edildi

Edirne Tapu Müdürlüğünde işlem yaptıranlara fidan hediye edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Tapu Müdürlüğü, vatandaşlara orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla fidan hediye etti. Tapu ve Kadastro Edirne Bölge Müdürlüğü ile Edirne Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen kampanyada 100 çam, 50 ıhlamur ve 50 servi fidanı dağıtıldı.

Edirne Tapu Müdürlüğüne işlem için gelen vatandaşlara fidan hediye edildi.

Tapu ve Kadastro Edirne Bölge Müdürlüğü ve Edirne Orman İşletme Müdürlüğü arasındaki işbirliği kapsamında Edirne Tapu Müdürlüğü girişinde stant kuruldu.

İşlem için müdürlüğe gelen vatandaşlara çam, ıhlamur ve servi fidanı dağıtıldı.

Edirne Tapu Müdürü Remzi Çivi, yaşanan orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak için kampanya düzenlediklerini belirtti.

Fidan hediye edilen vatandaşlar da uygulamadan memnun olduklarını, fidanları kısa sürede toprakla buluşturacaklarını ifade etti.

Kampanya kapsamında 100 çam, 50 ıhlamur ve 50 servi fidanı dağıtıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
TBMM'deki taciz skandalında 1 tutuklama

TBMM'deki mide bulandıran skandalda tutuklama kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi

Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi
Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı! Tüm düğmeler açık

Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalma ihtimali

Yüzlerce kez simüle edildi! İşte G.Saray'ın ilk 24'e kalma ihtimali
Uçak biletlerinde yeni tavan fiyat belli oldu! Bu rakamın üstüne satılamayacak

Uçak biletlerinde yeni tavan fiyat belli oldu! Bu rakamı geçemeyecek
Erol Bulut gözünü Galatasaray maçına dikti

Gözünü dev maça dikti: Galatasaray'ı...
Merkez'in kararı sonrası euro tarihte ilk kez 50 lirayı aştı

Merkez'in kararı piyasaları salladı! Tarihte bir ilk yaşanıyor
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
3 çocuğun can verdiği yangında anne ve baba hakkındaki detaylar şaşırttı

3 çocuğun öldüğü yangında anne ve babayla ilgili detay şaşırttı
City maçı Xabi Alonso'nun sonu oldu! Arda'nın yeni hocasını duyurdular

City maçı Xabi Alonso'nun sonu oldu! Arda'nın yeni hocasını duyurdular
2 meslektaşının öldüğü kazada cipi kullanan doktora 7 yıl 9 ay hapis cezası

İki meslektaşını hayattan koparan doktorun cezası belli oldu
title