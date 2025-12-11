Edirne Tapu Müdürlüğünde işlem yaptıranlara fidan hediye edildi

Edirne Tapu Müdürlüğüne işlem için gelen vatandaşlara fidan hediye edildi.

Tapu ve Kadastro Edirne Bölge Müdürlüğü ve Edirne Orman İşletme Müdürlüğü arasındaki işbirliği kapsamında Edirne Tapu Müdürlüğü girişinde stant kuruldu.

İşlem için müdürlüğe gelen vatandaşlara çam, ıhlamur ve servi fidanı dağıtıldı.

Edirne Tapu Müdürü Remzi Çivi, yaşanan orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak için kampanya düzenlediklerini belirtti.

Fidan hediye edilen vatandaşlar da uygulamadan memnun olduklarını, fidanları kısa sürede toprakla buluşturacaklarını ifade etti.

Kampanya kapsamında 100 çam, 50 ıhlamur ve 50 servi fidanı dağıtıldı.