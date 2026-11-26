Edirne SYDV, kadına yönelik şiddetle mücadele için Erasta AVM'de stant açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Edirne SYDV, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü için Erasta AVM'de bilgilendirme standı açtı. SODAM ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle açılan stantta vatandaşlara kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgi verildi.
Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV), Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bilgilendirme standı açıldı.
Vakfa bağlı Sosyal Dayanışma Merkezleri (SODAM) ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde Erasta AVM'de açılan stantta vatandaşlara kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendirmede bulunuldu.
Edirne SYDV'den yapılan açıklamada, şiddete karşı ortak ses oluşturmak ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla etkinlik düzenlendiği belirtildi.
Kaynak: AA