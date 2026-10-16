Edirne-Süloğlu yolunda otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Edirne-Süloğlu yolunda otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne-Süloğlu kara yolu Musabeyli köyü yakınlarında otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken yaralılar Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Edirne'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Ö.U'nun kullandığı 34 NUG 841 plakalı otomobil, Edirne- Süloğlu kara yolu Musabeyli köyü yakınlarında karşı yönden gelen M.S. idaresindeki 34 EFU 995 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile hafif ticari araçtaki yolcu E.C, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA