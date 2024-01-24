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Edirne Selimiye Camisi'nin 594 Penceresi Yenilendi

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Edirne'deki Selimiye Camisi'nin restorasyon çalışmaları kapsamında 594 penceresi yenilendi. Caminin dış cephe onarımları tamamlandı, minarelerin restorasyonu devam ediyor. Cami, eski ihtişamıyla hem ibadete hem de turizme kazandırılacak.

TÜRK- İslam mimarisinin zirve eserlerinden, Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği Edirne'deki Selimiye Camisi'nin 594 penceresi, restorasyon kapsamında yenilendi. Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, "Betonarme olan tüm içlik ve dışlık pencerelerimiz söküldü, yerine yeni pencerelerimiz yapıldı ve montajları da tamamlanmak üzere" dedi.

Edirne'de yıllık ziyaretçi sayısı 1 milyonu geçen, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camisi'nde, 25 Kasım 2021'de başlanan restorasyon çalışmaları sürüyor. Tarihi yapıda kurşun yenileme ve taş onarımları tamamlandı, 4 minaresinden 3'ünde de çalışmalar bitirilip, iskeleler söküldü. Çalışmalara ilişkin bilgi veren Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, "2021 yılı kasım ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce başlatılan restorasyon çalışmaları hızlı bir şekilde devam etmekte. Camimizin dış cephe onarımlarında son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Bu kapsamda caminin dış cephe temizlikleri, taş onarımları, kurşun yenileme işlemleri tamamlandı. 3 minaremizin restorasyon çalışmaları tamamlanıp, iskeleleri söküm aşamasındadır. Dördüncü minaremizde de onarım çalışmalarına devam ediliyor" diye konuştu.

'ESKİ İHTİŞAMIYLA KAZANDIRACAĞIZ'

İç mekanda araştırma raspaları ile oymaların da tamamlandığını dile getiren Saraç, "Kalem işi proje çalışmalarımız ve uygulama çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Camimizin kündekari kapı ve pencere kepenklerinin konservasyon ve restorasyon çalışmaları, atölyelerimizde devam ediyor. Oralarda da son aşamaya gelmiş durumdayız. Camimiz bu süreçte ibadete ve ziyarete açık durumdadır. Edirne'nin simgesi Selimiye Camisi'ni en kısa sürede eski ihtişamıyla hem ibadete hem de iç ve dış turizme kazandıracağız" dedi.

Camideki 594 pencerenin de yenilendiğini kaydeden Saraç, "Minare külahı altında bulunan 1 adet çinimiz, aynı ebat ve forma üretilerek yerlerine montajları yapıldı. Bunun yanında betonarme olan tüm içlik ve dışlık pencerelerimiz söküldü, yerine yeni pencerelerimiz yapıldı ve montajları da tamamlanmak üzere" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mimar Sinan Ahmet Saraç Edirne Kültür Sanat Güncel Haberler

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