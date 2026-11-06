Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Özel Deniz Yıldızı Gündüz Bakımevi'ne denetim yapıldı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Özel Deniz Yıldızı Gündüz Bakımevi'ne denetim yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü komisyonu, Uzunköprü'deki Özel Deniz Yıldızı Gündüz Bakımevi'nde denetim yaptı. Denetimde işleyiş, fiziki koşullar, çocuklara sunulan hizmetler ve mevzuata uygunluk incelendi; müdürlük denetim ve rehberliğin süreceğini bildirdi.
Edirne'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince Uzunköprü ilçesindeki özel bir gündüz bakımevinde denetim gerçekleştirildi.
İl Müdürlüğü Kreş ve Gündüz Bakımevi Denetim Komisyonu tarafından Özel Deniz Yıldızı Gündüz Bakımevinde yapılan denetimde, kuruluşun işleyişi, fiziki koşulları ve çocuklara sunulan hizmetler incelendi.
Denetimde, bakımevinin ilgili mevzuata uygunluğu da değerlendirildi.
İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çocukların güvenli, sağlıklı ve nitelikli ortamlarda gelişimlerini sürdürebilmeleri amacıyla denetim ve rehberlik çalışmalarının devam edeceği belirtildi.