'Sıfır Atık Market' Projesi ödül aldı
Edirne Belediyesinin hayata geçirdiği Sıfır Atık Market Projesi, Boğaziçi Çevre Ödülleri'nde 'Yılın Geri Dönüşüm Projesi' ödülüne layık görüldü. Belediye Başkanı Filiz Gencan, projenin halkın çevre bilincini artırdığını belirtti.

Edirne Belediyesince hayata geçirilen "Sıfır Atık Market" Projesi ödüle layık görüldü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl hizmete giren Sıfır Atık Market, bu yıl 5'incisi düzenlenen Boğaziçi Çevre Ödülleri'nde "Yılın Geri Dönüşüm Projesi" ödülünü aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Sıfır Atık Market Projesi'nin gördüğü ilginin halkın çevre bilincini ortaya koyduğunu belirtti.

Gencan, "Bu ödül, temiz bir Edirne ve sürdürülebilir bir dünya için attığımız adımların ne kadar doğru olduğunun bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

