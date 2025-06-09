Edirne'nin Saros Körfezi'nde Kurban Bayramı Yoğunluğu

Edirne'nin Saros Körfezi'nde Kurban Bayramı Yoğunluğu
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Edirne'nin Ege Denizi kıyısındaki Saros Körfezi'nde, Kurban Bayramı tatilinin son günü yoğun bir turizm hareketliliği yaşanıyor. Sıcak havada tatilciler sahillerde deniz ve güneşin tadını çıkarıyor.

Edirne'nin Ege Denizi kıyısındaki Saros Körfezi'nde, Kurban Bayramı tatilinin son gününde yoğunluk yaşanıyor.

Hava sıcaklığının 35 derece ölçüldüğü kentte tatilciler, sahillerde turizm hareketliliği oluşturdu.

Enez, Erikli, Yayla, Danişment ve Gökçetepe gibi sahilleriyle deniz turizmi sevenlerin ilgisini çeken bölgeye bayramın son gününde de vatandaşlar akın etti.

Sahillerde güneşlenen vatandaşlar denize girip serinledi.

Bayram tatilini sahillerde değerlendiren vatandaşlar, güneşin ve denizin tadını çıkardı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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