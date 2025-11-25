Haberler

Edirne'nin Kurtuluşu 103. Yılında Coşkuyla Kutlandı

Edirne'nin Kurtuluşu 103. Yılında Coşkuyla Kutlandı
Edirne'nin kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen resepsiyonda, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, şehrin kültürüne ve kadın emeğine vurgu yaptı. Etkinliğe katılan davetlilere müzik dinletisi eşliğinde ikramda bulunuldu.

Edirne'nin kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verildi.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte davetlileri girişte karşıladı.

Resepsiyonda müzik dinletisi eşliğinde katılımcılara ikramda bulunuldu.

Gencan, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Edirne'nin kurtuluşunun 103. yılını büyük bir sevinçle kutladıklarını söyledi.

Edirne'nin ilk kadın belediye başkanı olmaktan onur ve gurur duyduğunu ifade eden Gencan, Edirne'nin kadınların emeğine değer veren, gençlerin enerjisine inanan bir şehir olduğunu belirtti.

Vatandaşların kendilerine duyduğu güveni hizmete ve üretime dönüştürmek için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Gencan, "Tarihine sahip çıkan, kültürüyle büyüyen, turizmiyle gelişen, kadın emeğiyle güçlenen, gençliğiyle yenilenen, bilim, sanat ve üretimle değer kazanan bir Edirne hedefinde yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Programa, Edirne Valisi Yunus Sezer, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, belediye başkanları, kamu ve sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
