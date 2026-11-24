Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, kentin kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gencan, mesajında, Edirne'nin özgürlük mücadelesinin gelecek kuşaklara bırakılan en kıymetli miraslardan biri olduğunu belirtti.

25 Kasım'ın, Edirne tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu ifade eden Gencan, şunları kaydetti:

"Bu tarih, bağımsızlığından ve özgürlüğünden asla vazgeçmeyen bir kentin, büyük mücadeleler ve fedakarlıklar sonucunda yeniden özgürlüğüne kavuştuğu gündür. Bu mücadelenin simge isimlerinden Şükrüpaşa ve kahraman askerlerimizin gösterdiği direniş, Edirne'nin hafızasında daima yaşayacaktır. Şükrüpaşa'nın azmi, kararlılığı ve vatan sevgisi, gelecek kuşaklara aktaracağımız tarihi mirasımızın en kıymetli parçalarından biridir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkarak bağımsızlık ve özgürlük mirasımızı yaşatmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki Edirne'nin kurtuluşu yalnızca geçmişte kazanılmış bir zafer değil, bugünümüze ışık tutan ve geleceğimize yön veren bir özgürlük mirasıdır. Bu anlamlı yıl dönümünde, başta Şükrüpaşa olmak üzere Edirne'mizin kurtuluş mücadelesinde emeği geçen tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyorum."

AK Parti İl Başkanı İba

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da mesajında kentin bağımsızlık mücadelesinde ortaya koyduğu eşsiz direnişe dikkat çekerek, kurtuluşun ardında büyük bir fedakarlık, cesaret ve vatan sevgisinin bulunduğunu belirtti.

Edirne'nin tarih boyunca vatanına, bayrağına ve bağımsızlığına sahip çıkan duruşuyla Türk milletinin hafızasında müstesna bir yere sahip olduğunu ifade eden İba, şunları kaydetti:

"Edirne yalnızca tarihi yapıları ve kültürel zenginlikleriyle değil, bağımsızlık uğruna ortaya koyduğu mücadeleyle de Türkiye'nin en kıymetli şehirlerinden biridir. Kan ve gözyaşı ile binlerce şehit verilerek yeniden vatan toprağı yapılan serhat şehri Edirne'ye sahip çıkmak en büyük görevlerimizdendir.

Bağımsızlık mücadelesinde canını ortaya koyan kahramanların fedakarlıklarını hiçbir zaman unutmayacağız. Edirne'nin kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümünün birlik, beraberlik ve vatan sevgisini daha da güçlendirmesini temenni ediyor, kentin düşman işgalinden kurtuluşu için mücadele eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanları ve şehitleri rahmet ve minnetle anıyorum."

CHP İl Başkanı Becan

CHP Edirne İl Başkanı Özlem Becan da mesajında Cumhuriyet'in Avrupa'ya açılan kapısı Edirne'nin kurtuluşunun 104. yılını büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını belirtti.

Edirne'nin tarihine, kültürüne, değerlerine ve geleceğine sahip çıkmaya devam edeceklerini aktaran Becan, "Bizlere düşen görev, atalarımızın büyük fedakarlıklarla özgürleştirdiği bu topraklarda Cumhuriyetimizin değerlerini yaşatmak, halkımızın haklarını savunmak ve gelecek nesillere daha aydınlık, daha adil, daha özgür bir Türkiye bırakmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu, ebedi Genel Başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bağımsızlığımız uğruna mücadele eden bütün kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA