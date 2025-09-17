Edirne'nin Kültürel Mirası: Muradiye Mevlevihanesi'nin İhya Çalışmaları

Trakya Üniversitesi Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Ali Cengiz, Muradiye Mevlevihanesi'nde süren ihya çalışmalarının, Edirne'yi tekrar kültür merkezi yapma adına atılan önemli adımlardan biri olduğunu belirtti.

Cengiz, gazetecilere, Osmanlı'ya 92 yıl başkentlik yapmış Edirne'nin "kültür şehri" olduğunu vurguladı.

Muradiye Mevlevihanesi'nin Edirne kültürü açısından önemli yer tuttuğunu belirten Cengiz, "2. Murat'ın inşa ettirdiği Muradiye Mevlevihanesi, Osmanlı Dönemi'nde özellikle üçüncü büyük mevlevihane olarak burada yer almakta." dedi.

Cengiz, mevlevihane olarak inşa edilen Muradiye Camisi'nin, Evliya Çelebi'nin anlatımıyla, "içerisinde istenmeden bir kan akması sonrasında camiye dönüştürüldüğünü, mevlevihanenin caminin bahçe kısmına inşa edildiğini" söyledi.

"Kısa süre içerisinde umarım ihya edilecek"

Mevlevihanenin, şeyh odaları, öğrenci konaklama alanları, kütüphane, okul ve aşevinin de bulunduğu külliye yapısında yer aldığını dile getiren Cengiz, yapının mahallenin ekmek ihtiyacını da karşıladığını anlattı.

Döneminde perşembeleri mahallede pilav ve zerde ikramı yapıldığını belirten Cengiz, "Mevlevihanenin özellikle kültürel ve sosyal anlamda Osmanlı Dönemi'nde çok önemli bir katkısı var." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet'in ilk yıllarında harap hale gelen yapının tamamen yıkıldığını, cami duvarı örülerek üzerinin toprakla kapatıldığını dile getiren Cengiz, şunları kaydetti:

"Kısa sürede umarım ihya edilecek. Burası bir mevlevihane müzesi ve aynı zamanda belli dönemlerde sema törenlerinin yapıldığı bir yer haline getirilecek. Mevlevihanenin ihyasını, Osmanlı dönemindeki gibi Edirne'yi tekrar kalkındırma adına, bir kültür merkezi yapma adına çok önemli adımlardan birisi olarak görüyoruz."

Muradiye Mevlevihanesi

Osmanlı Padişahı 2. Murat tarafından 15. yüzyılda Muradiye Camisi Külliyesi'nde yaptırılan ahşap mevlevihane, tekke binaları, harem dairesi, semahane, dede odaları ve kütüphaneden oluşuyordu.

Mevlevi dervişler, öğrenciler ile misafirlerin yemek ihtiyacının karşılandığı imarethanede, cami minaresinin gölgesinin düştüğü yere kadar olan evlere her gün ekmek, perşembeleri de pilav ve zerde ikram edilirdi.

Mevlevihane, 1925 yılında bir süre ilkokul olarak hizmet verdi, ardından Trakya Umumi Müfettişi General Kazım Dirik tarafından yıktırıldı.

Caminin haziresinde, mevlevihanenin şeyhleri Celalettin ve Cemaleddin Çelebi, Mehmet Arif Dede, Osman Dede, Şair Neşati Dede, Seyyid Mahmut Dede, Mehmet Emin Dede, Ali Eşref Dede ve Süleyman Dede'nin mezarları yer alıyor.

Edirne Valisi Yunus Sezer'in talimatlarıyla nisanda başlatılan mevlevihane ihyası çalışmaları sürüyor.