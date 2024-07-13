Üye Girişi
Haberler

Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan yangında 10 dekar ormanlık ile 10 dekar tarım arazisinde hasar oluştu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sazlıdere köyü sahilindeki tarım arazisinde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Keşan Orman İşletme Şefliği ve Keşan Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve yangın kontrol altına alındı. Yangında 10 dekar orman ve 10 dekar tarım arazisi zarar gördü.

Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan yangında 10 dekar ormanlık ile 10 dekar tarım arazisinde hasar oluştu.

Sazlıdere köyü sahilindeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Keşan Orman İşletme Şefliği ve Keşan Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi, helikopter de alevlere müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında 10 dekar orman ve 10 dekar tarım arazisi zarar gördü.

Kaynak: AA / Güncel

Sazlıdere İtfaiye Edirne Keşan Çevre Acil Durum Doğa Yaşam Güncel Haberler

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

 Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu

Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu

 Eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting sırasında suikast girişimi

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting sırasında suikast girişimi

 Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olanların peşine düştü

Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olanların peşine düştü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title