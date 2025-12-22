Haberler

Edirneli ciğerciye "Türkiye'nin en iyi ciğer restoranı" ödülü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de uzun yıllardır hizmet veren 'Ciğerci Niyazi', Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu tarafından 'Türkiye'nin en iyi ciğer restoranı' ödülüne layık görüldü. İşletme sahibi Niyazi Yavuz, ödülün Edirne için bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Edirne'de uzun yıllardır hizmet veren "Ciğerci Niyazi", Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TASFED) tarafından "Türkiye'nin en iyi ciğer restoranı" ödülüne layık görüldü.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ile işletme sahibi Niyazi Yavuz, ödül dolayısıyla restoranda gazetecilerle bir araya geldi.

"Ciğerci Niyazi" adıyla bilinen işletme sahibi Niyazi Yavuz'un TASFED'in 2025 ödüllerini dağıttığı "Dr. Nevin Halıcı-2025 Yılın En İyileri" töreninde "Türkiye'nin en iyi ciğer restoranı" ödülünü Edirne'ye getirdiğini belirten Soytürk, kentin en eski ciğercileri arasında yer alan Yavuz'un kentin gastronomisine önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Edirne'nin kültürü, doğası ve mutfağıyla her geçen gün adını daha geniş kitlelere duyurduğunu belirten Soytürk, "Yerli ve yabancı ziyaretçilerin kentimize geldikleri andan itibaren bu mutfak kültürünü deneyimlemelerini istiyoruz. Bu anlamda 43 yıldır Edirne tava ciğerine gönül vermiş, işinin her aşamasında bizzat bulunan ve aldığı ödülle bunu tescilleyen Niyazi Yavuz ustamıza, Edirne tava ciğerine ve gastronomiye verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

Soytürk, Yavuz'un yalnızca usta bir tava ciğerci olmadığını, aynı zamanda kentte yeni ustaların yetişmesine ve Türk mutfağının zenginleşmesine katkı sunduğunu da ifade etti.

" Bu ödül Edirne'nindir"

Yavuz da kendisini ödüle layık görenlere teşekkür etti.

Aldığı ödülün Edirne için bir gurur kaynağı olduğunu dile getiren Yavuz, "Bu ödül benim değil, Edirne'nindir. O nedenle Edirne'mize armağan olsun. Biz hep birlikte Ciğerci Niyazi'yiz. Halkımızın desteği olmasaydı bu ödülü alamazdık. Bundan sonra bu bayrağı oğluma devredeceğim." diye konuştu.

Yavuz'un oğlu Samet Yavuz da babasından devralacağı bayrağı daha ileri taşımak için çalışacağını belirtti.

Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel
Geri sayım başladı! Başkente çıkarma bu sözlerin ardından geldi

Geri sayım başladı! Başkente çıkarma bu sözlerin ardından geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Şimşek'ten 2026 için heyecanlandıran mesaj! Tek tek sıraladı

Güzel haberi verip tek tek sıraladı: Dar gelirli vatandaşlarımız...
Sadettin Saran detayı hâlâ konuşuluyor! Nafia Tanrıverdi'nin cesur stili dikkat çekti

Saran'la pozları çok konuşulmuştu! Cesur davet tarzıyla olay oldu
Piyasaları hareketlendiren iddia: Türkiye'nin 3 dev bankası birleşiyor

Türkiye'nin 3 dev bankası birleşiyor
Suratı tanınmaz hale gelen Jake Paul'un ne kadar kazandığını duyunca şok olacaksınız

Suratı tanınmaz halde ama kazandığı para akıllara zarar
Bakan Şimşek'ten 2026 için heyecanlandıran mesaj! Tek tek sıraladı

Güzel haberi verip tek tek sıraladı: Dar gelirli vatandaşlarımız...
ÖTV'siz yerli araç dönemi başlıyor! 3 çocuklu aileler öncelikli

ÖTV'siz araç dönemi başlıyor! Dar gelirlilere büyük fırsat
Sedat Peker'e hakaret eden TikTok fenomeni silahlı saldırıya uğradı

Sedat Peker'e hakaret eden TikTok fenomeni silahlı saldırıya uğradı
Ünlü yorumcu duyurdu! Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer

Ünlü yorumcu duyurdu! Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer
Bolu'da korkutan deprem

Bolu'da korkutan deprem
En-Nesyri, Afrika Uluslar Kupası'nda da kabusu yaşadı

Afrika Uluslar Kupası'nda da kabusu yaşadı
Tüm gözler onu aradı! TÜGVA'daki toplantıya katılmayan tek başkan var

Tüm gözler onu aradı! TÜGVA'daki toplantıya katılmayan tek başkan var
Serbest bırakılan Melisa Döngel'den ilk açıklama: Haberler gerçeği yansıtmıyor

Saç ve kan örneği verdi! İlk kez konuştu: Gerçeği yansıtmıyor
e-Devlet'e bomba özellik! Arabası olanlar bu hizmete çok sevinecek

e-Devlet'e bomba özellik! Arabası olanlar resmen akın edecek
title