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Edirne Müftüsü Çakır, din görevlilerine sağlık ve huzur temennisinde bulundu

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Edirne Müftüsü Burhan Çakır, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı. Çakır, mesajında camilerin huzur, kardeşlik ve dayanışma mekanları olduğunu belirterek din görevlilerine sağlık ve huzur temenni etti.

Edirne Müftüsü Burhan Çakır, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çakır mesajında, camilerin gönüllerin huzur bulduğu, kardeşliğin ve dayanışmanın pekiştiği, milletin birlik ve beraberliğinin güçlendiği müstesna mekanlardan olduğunu belirtti.

Camilerde görev yapan din görevlilerinin ise toplumun gönül dünyasına rehberlik eden, güzel ahlakın ve manevi değerlerin yaşatılmasına vesile olan önemli bir sorumluluğu üstlendiğini aktaran Çakır, şunları kaydetti:

"Bu duygu ve düşüncelerle Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın başta din görevlilerimiz olmak üzere aziz milletimiz ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Görevleri başında bulunan tüm din görevlilerimize sağlık, huzur ve muvaffakiyetler temenni ediyorum. Vefat eden din görevlilerimizi ve camilerimizin yapımında, yaşatılmasında emeği geçen büyüklerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum."

Kaynak: AA
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