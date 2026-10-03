Edirne Müftüsü Çakır, Bulgaristan Başmüftüsü Hasanov ile din hizmetlerini görüştü

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Edirne Müftüsü Burhan Çakır ve beraberindeki heyet, Bulgaristan Başmüftüsü Dr. Ahmed Hasanov ve Şura Başkanı Dr. Mustafa Hacı'yı ziyaret etti.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre ziyarette, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki dini ve kültürel bağların yanı sıra din hizmetleri alanında yürütülen çalışmalar ve iş birliği konuları ele alındı.

Hasanov, Türkiye'nin güçlü olmasının Bulgaristan'daki Müslümanlar açısından da önemli bir güç kaynağı olduğunu ifade etti.

Türkiye'den her daim güç aldıklarını belirten Hasanov, din hizmetleri alanında Diyanet İşleri Başkanlığı ve Edirne Müftülüğünün desteklerini her zaman yanlarında hissettiklerini dile getirdi.

Türkiye ve Bulgaristan arasındaki gönül bağlarının sürdüğünü belirten Hasanov, "Türkiye'nin başkenti Ankara bizim başkentimiz, Edirne de bizim için ayrı bir başkenttir." ifadelerini kullandı.

Çakır da Balkanların Türkiye için çok kıymetli olduğunu ve büyük önem taşıdığını kaydetti.

Bu toprakların ecdattan kalan önemli bir miras olduğunu aktaran Çakır, "Balkanlar'da yaşayan dindaş ve soydaşların huzur, refah ve esenliği bizler için önemlidir. Din hizmetleri konusunda ihtiyaç duyulan her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA