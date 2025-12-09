Haberler

Türkiye'nin Kişinev Büyükelçiliğine eğitim müşaviri olarak atanan Yılmaz için veda programı düzenlendi

Moldova Kişinev Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğine atanan Edirne Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz için veda programı düzenlendi. Yılmaz, Edirne'nin eğitim hayatına katkıları ve projeleri hakkında teşekkür mesajları aldı.

Moldova Kişinev Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğine atanan Edirne Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz için veda programı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentteki bir tesiste düzenlenen programa, şube müdürleri, ilçe milli eğitim müdürleri ve okul müdürleri katıldı.

Programda, Yılmaz'ın Edirne'nin eğitim yaşamına sağladığı katkılar ve hayata geçirilen projelerden söz edildi.

Eğitim yöneticileri, Yılmaz'a yaptığı çalışmalar için teşekkür ederek yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

Ferhat Yılmaz da gösterilen ilgi dolayısıyla teşekkür ederek Edirne'de görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
