Edirne Milli Eğitim Müdürü Alireisoğlu, Uzunköprü'de okulları gezdi ve toplantı yaptı

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Edirne Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, Uzunköprü ilçesinde çeşitli okulları ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Milli Eğitimden yapılan açıklamaya göre, Alireisoğlu, ziyaretleri kapsamında Kemal Unakıtan Anadolu İmam Hatip Lisesi, Safvet Buzcu İlkokulu, TEV Orhan Çetin Fen Lisesi ve Demokrasi İlkokulunu ziyaret etti.

Öğrencilerle sohbet eden Alireisoğlu, okullarda yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetleri hakkında öğretmenlerden bilgi aldı.

Kemal Unakıtan Anadolu İmam Hatip Lisesinde Alireisoğlu başkanlığında, İlçe Milli Eğitim Müdürü, şube müdürleri ile okul ve kurum müdürlerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Uzunköprü Milli Eğitim Müdürlüğünü de ziyaret ederek personelle bir araya gelen Alireisoğlu, ilçedeki eğitim çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Alireisoğlu, programı kapsamında Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken'i de ziyaret ederek ilçede yürütülen eğitim faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA