Haberler

Edirne Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri Almanya'da staj yaptı

Edirne Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri Almanya'da staj yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri, Erasmus+ programı kapsamında Almanya'nın Münih kentinde staj yaparak profesyonel becerilerini geliştirdi. Öğrenciler, otellerde ve restoranlarda çalışarak uluslararası mutfak deneyimi kazandı.

Edirne Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri, Erasmus+ programı kapsamında Almanya'nın Münih kentinde staj yaparak mesleki becerilerini geliştirdi.

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Erasmus+ Programı 2024 Yılı Mesleki Eğitim Alanında Akreditasyona Sahip Kuruluşlar için Öğrenici ve Personel Hareketliliği" kapsamında Mesleki Eğitim Merkezi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı Aşçılık Dalı öğrencileri Yusuf Bingöl ve Ramazan Yiğit, öğretmenleri Gülsüm Erkıran rehberliğinde bir otelde staj yaptı.

Öğrenciler, otelin açık büfe kahvaltı ve alakart mutfak bölümlerinde görev alarak mesleki becerilerini geliştirme ve uluslararası mutfak uygulamalarını yerinde gözlemleme fırsatı buldu.

Program süresince öğrenciler, şehirdeki farklı restoran ve otellerde görev yapan şeflerle tanışarak mesleki deneyimlerinden faydalandı.

Kaynak: AA / Semay Ezgi Özçetin
Murat Övüç yeniden hakim karşısına çıktı: İşte karar

Yeniden hakim karşısına çıktı: İşte karar
Trump ve Netanyahu'yu çıldırtacak görüntü: Pezeşkiyan meydanlara indi

İran'a tehditler savuran ikiliyi çıldırtacak görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump: Gelecek hafta İran'ı çok sert vuracağız

Bu kez tarih verdi: Çok sert vuracağız
Üçüncü füze sonrası akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran'a yaptığı uyarı geldi

Üçüncü füze sonrası akıllara İran'a yaptığı son uyarı geldi
Netanyahu'dan beklenmedik geri adım: Deviremeyiz

Netanyahu'dan beklenmedik geri adım
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı'ndan Türk sahipli ilk gemi geçti

Savaş sürerken Türkiye kilidi açtı
Trump: Gelecek hafta İran'ı çok sert vuracağız

Bu kez tarih verdi: Çok sert vuracağız
Asensio resmen Süper Lig'i sallıyor: Alex'i izleyemeyenler için gönderilmiş

Yaptıklarını duyanlar aynı yorumu yapıyor
Ronaldo'nun oğlundan 'Babanla oynamak ister misin?' sorusuna bomba yanıt

Sorulan soruya "İnşallah" dedi, ortalık yıkıldı