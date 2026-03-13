Edirne Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri Almanya'da staj yaptı

Edirne Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri, Erasmus+ programı kapsamında Almanya'nın Münih kentinde staj yaparak mesleki becerilerini geliştirdi.

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Erasmus+ Programı 2024 Yılı Mesleki Eğitim Alanında Akreditasyona Sahip Kuruluşlar için Öğrenici ve Personel Hareketliliği" kapsamında Mesleki Eğitim Merkezi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı Aşçılık Dalı öğrencileri Yusuf Bingöl ve Ramazan Yiğit, öğretmenleri Gülsüm Erkıran rehberliğinde bir otelde staj yaptı.

Öğrenciler, otelin açık büfe kahvaltı ve alakart mutfak bölümlerinde görev alarak mesleki becerilerini geliştirme ve uluslararası mutfak uygulamalarını yerinde gözlemleme fırsatı buldu.

Program süresince öğrenciler, şehirdeki farklı restoran ve otellerde görev yapan şeflerle tanışarak mesleki deneyimlerinden faydalandı.