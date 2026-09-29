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Edirne Lalapaşa'da Sarıdanişment-Tatarlar arası 6 kilometre sathi kaplama tamamlandı

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Edirne Lalapaşa'da Sarıdanişment-Tatarlar arası 6 kilometre sathi kaplama tamamlandı
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Edirne'de Lalapaşa ilçesine bağlı Sarıdanişment-Tatarlar köyleri arasındaki 6 kilometre sathi kaplama tamamlandı. Valiliğe göre, sıcak asfaltın yanında sathi kaplama sürüyor ve ekipler yol yenileme çalışmalarına devam edecek.

Edirne'de yol yenileme çalışmaları devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, sıcak asfalt çalışmalarının yanında sathi kaplama çalışmaları da sürüyor.

Lalapaşa ilçesine bağlı Sarıdanişment -Tatarlar köyleri arasındaki 6 kilometre sathi kaplama çalışmaları tamamlandı.

Ekiplerin yol yenileme çalışmalarına devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA
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