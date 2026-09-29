Edirne Lalapaşa'da Sarıdanişment-Tatarlar arası 6 kilometre sathi kaplama tamamlandı

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Edirne'de yol yenileme çalışmaları devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, sıcak asfalt çalışmalarının yanında sathi kaplama çalışmaları da sürüyor.

Lalapaşa ilçesine bağlı Sarıdanişment -Tatarlar köyleri arasındaki 6 kilometre sathi kaplama çalışmaları tamamlandı.

Ekiplerin yol yenileme çalışmalarına devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA