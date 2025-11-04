Haberler

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Sis Etkili Oluyor
Güncelleme:
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da etkili olan sis, görüş mesafesini ciddi şekilde düşürdü. Edirne'de Selimiye Camisi görünmez hale gelirken, Kırklareli ve Tekirdağ'da da trafik ekipleri önlemler aldı. Meteorolojik tahminler, sisin öğle saatlerine doğru etkisini kaybedeceğini öngörüyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sis yaşamı olumsuz etkiledi.

Edirne'de sis nedeniyle kentin yüksek noktalarında görüş mesafesi düştü.

Selimiye Camisi başta olmak üzere birçok anıt eser, sis altında gözden kayboldu.

Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğle saatlerine doğru etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Kırklareli'nde dün akşam başlayan sis sabah etkisini arttırdı. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.

Trafik ekipleri, yoğunluğun olduğu bölgelerde önlem aldı.

Hava sıcaklığının 11 derece olduğu kentte sisin öğlene kadar etkili olması bekleniyor.

Tekirdağ'da da sis etkisini gösterdi.

Özellikle kenti Malkara, Hayrabolu ve Muratlı ilçelerine bağlayan kara yollarında görüş mesafesi 50 metrenin altına düştü.

Denizdeki görüş mesafesinin azalmasıyla bazı gemiler Tekirdağ açıklarına demirledi.

Hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte sisin öğlene kadar etkili olması bekleniyor.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
