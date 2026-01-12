Haberler

Trakya'da kar yağışı etkili oluyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da etkili oluyor. Karayolları ve belediye ekipleri, yolda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Birçok noktada maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Hava sıcaklıklarının ise sıfırın altında olduğu belirtiliyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

Dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri yollarda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kar ve yer yer buzlanma nedeniyle birçok noktada maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü kentte, kar yağışının öğlen saatlerinde etkisini yitirmesi öngörülüyor.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli ve Tekirdağ'da da kar yağışı etkili oluyor.

Kırklareli kent merkezinde etkili olan kar yağışı, Demirköy, Kofçaz, Vize ve Pınarhisar ilçelerinde yoğun şekilde devam ediyor. Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü Kırklareli'nde, yağışın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Tekirdağ'da da kar yağışı etkisini sürdürürken, hava sıcaklığı sıfırın altında 1 derece olarak ölçüldü. Karayolları ve belediye ekipleri, yolların kapanmaması için çalışma yapıyor. Kar yağışının öğle saatlerinde etkisini yitireceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
Trump 'Starlink göndereceğim' dedi, İran'dan jet karşılık geldi

Trump düğmeye bastı, Hamaney'den dakikalar içinde karşılık geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaraylı taraftarı isyan ettiren olay: Bizi rezil ettiniz

Galatasaraylı taraftarı isyan ettiren olay: Bizi rezil ettiniz
Real Madrid'den kupa töreninde kriz

Real Madrid'den kupa töreninde kriz
Rıza Pehlevi'den cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler

Cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler
Mbappe ve Arda Güler'in yedek kulübesindeki halleri olay oldu

Binlerce etkileşim alan kare
Galatasaraylı taraftarı isyan ettiren olay: Bizi rezil ettiniz

Galatasaraylı taraftarı isyan ettiren olay: Bizi rezil ettiniz
Polislerle böyle alay ettiler! Koşarken bir anda yere düştü

Polisle böyle alay ettiler! Vatandaşa doğru koşarken kayıp düştü
Bebek Otel'de yıkım! Ekipler sabah saatlerinde otele girdi

Ekipler şafak vakti kapıya dayandı! Ünlü otelde yıkım