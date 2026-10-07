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Edirne Keşan'da yolcu minibüsü 2 kadına çarptı, yaralılar hastanede tedaviye alındı

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Edirne Keşan'da yolcu minibüsü 2 kadına çarptı, yaralılar hastanede tedaviye alındı
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Edirne'nin Keşan ilçesinde Yukarı Zaferiye Mahallesi Tayfa Sokak'ta saat 15.30 sıralarında yolcu minibüsü, yolun karşısına geçmek isteyen 2 kadına çarptı. Yaralanan kadınlar Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken durumlarının iyi olduğu bildirildi.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yolun karşısına geçerken yolcu minibüsünün çarptığı 2 kadın yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Yukarı Zaferiye Mahallesi Tayfa Sokak'ta meydana geldi. Sokağa dönüş yapan C.E. yönetimindeki 22 FU 003 plakalı yolcu minibüsü, yolun karşısına geçmek isteyen G.K. ve B.E. isimli kadınlara çarptı. G.K. ve B.E. yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi. Sürücü C.E. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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