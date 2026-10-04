Edirne Keşan'da iki otomobil çarpıştı, kazada 5 kişi yaralandı

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EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Keşan-Mecidiye köyü sahili yolunda meydana geldi. Keşan'dan Mecidiye köyü sahili yönüne giden A.B. yönetimindeki 34 BRU 742 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen O.A. idaresindeki 06 CPK 824 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 06 CPK 824 plakalı otomobilin sürücüsü O.A. ile araçlarda yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı