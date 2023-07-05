Edirne Keşan'da Buğday Ekili Tarlalarda Yangın

Edirne'nin Keşan ilçesinde bulunan Yeniceçiftlik köyünde ve Yenimuhacir beldesinde buğday ekili tarlalarda çıkan yangınlar söndürüldü. Yangınlarda toplamda 30 dönüm alan zarar gördü ve yaklaşık 100 dönüm anız da zarar gördü.