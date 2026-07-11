Edirne Kent Konseyinden Rektör Hatipler'e ziyaret

Edirne Kent Konseyi Başkanı Özer Demir ve beraberindeki Yürütme Kurulu üyeleri, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler'i ziyaret etti.

Rektörlükte gerçekleştirilen ziyarette, Trakya Üniversitesinde yürütülen akademik ve kurumsal çalışmalar değerlendirildi.

Hatipler, ziyarette üniversite ile kent arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Görüşmede, üniversite şehir bütünleşmesini güçlendirecek iş birlikleri ile kentin sosyal, kültürel ve bilimsel gelişimine katkı sağlayacak ortak projeler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan, Genel Sekreter Yardımcısı ve Öğrenci İşleri Daire Başkanı Nurdan Cankaya ile Hukuk Müşaviri Olcay Özgiray Atasoy da yer aldı.