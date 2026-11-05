Edirne Karaağaç'ta restoranın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Edirne Karaağaç'ta restoranın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'ndeki restoranın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler oturma alanı ve bölümlere sıçradı; olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrası restoranda hasar oluştu.
Edirne'de restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karaağaç Mahallesi'ndeki restoranın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Alevler, kısa sürede restoranın oturma alanı ve bölümlerine sıçradı.
İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Yangın sonrası restoranda hasar oluştu.
Kaynak: AA