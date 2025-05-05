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Edirne Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri´nde Coşku Doruğa Ulaştı

Edirne Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri´nde Coşku Doruğa Ulaştı
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Edirne'de düzenlenen Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri'nin 3. gününde konserler ve gösterilerle kutlamalar devam etti. Ritim grupları ve dans ekipleri sahne aldı, şenlikler yarın Tunca Nehri'nde gerçekleştirilecek ritüellerle sona erecek.

Edirne'de düzenlenen Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri'nin 3. günü konserlerle sürdü.

Bu yıl 4 güne yayılan şenliklerin üçüncü gününde, Sarayiçi'nde Kakava ateşinin yakılmasının ardından konserler verildi.

Ritim gruplarının ve aralarında Japon dansçıların da yer aldığı Burcu Koçyiğit Roman Dans Ekibi'nin sahne aldığı program, Salih Zülüfoğlu konseriyle devam etti.

Şenlikler, yarın sabahın ilk ışıklarıyla Tunca Nehri'nde Kakava ritüellerinin gerçekleştirilmesiyle sona erecek.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
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