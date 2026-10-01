Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü Köse, görevinden ayrılan Toğantimur'a plaket verdi

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü Köse, görevinden ayrılan Toğantimur'a plaket verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Süloğlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğündeki görevinden ayrılan Oktay Toğantimur'a plaket verdi. Köse, makamında kabul ettiği Toğantimur'a katkıları ve özverili çalışmaları için teşekkür ederek yeni çalışma hayatında başarı diledi.
Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Süloğlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğündeki görevinden ayrılan Oktay Toğantimur'a plaket verdi.
İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Köse, Toğantimur'u makamında kabul etti.
Köse, görev süresi boyunca kuruma sunduğu katkılar ve özverili çalışmalarından dolayı Toğantimur'a teşekkür ederek plaket takdim etti.
Köse, Toğantimur'a bundan sonraki çalışma hayatında başarı diledi.
Kaynak: AA