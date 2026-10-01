Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü Köse, görevinden ayrılan Toğantimur'a plaket verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Süloğlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğündeki görevinden ayrılan Oktay Toğantimur'a plaket verdi.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Köse, Toğantimur'u makamında kabul etti.

Köse, görev süresi boyunca kuruma sunduğu katkılar ve özverili çalışmalarından dolayı Toğantimur'a teşekkür ederek plaket takdim etti.

Köse, Toğantimur'a bundan sonraki çalışma hayatında başarı diledi.

Kaynak: AA