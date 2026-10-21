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Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü Köse, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutladı

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Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Köse, mesajında gece gündüz demeden büyük emek ve özveriyle çalışan tüm basın emekçilerinin gününü kutlayıp çalışmalarında başarı diledi.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Köse, mesajında, gece gündüz demeden büyük emek ve özveriyle çalışan tüm basın emekçilerinin Dünya Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Basın mensuplarına çalışmalarında başarılar dileyen Köse, gazetecilerin gününü içten dilekleriyle kutladığını belirtti.

Kaynak: AA
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